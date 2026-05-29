С 30 мая в Перми пройдут мероприятия, посвящённые Дню защиты детей

Мероприятия, посвящённые Дню защиты детей, пройдут в Перми с 30 мая по 2 июня, сообщили в департаменте культуры и молодежной политики администрации города.
Так, 30 мая в 11:10 в модельной библиотеке № 14 им. М. Ю. Лермонтова (ул. Калинина, 74) для ребят проведут весёлые игры, конкурсы и захватывающие интерактивные занятия на тему «Летние каникулы» (0+).
1 июня в 12:00 в Центральной детской модельной библиотеке им. В. И. Воробьёва (ул. Чернышевского, 5) состоится развлекательная программа «В стране чудесного детства!» (0+). Для ребят проведут литературные игры, познавательные викторины и творческие конкурсы.
В модельной библиотеке № 3 (ул. Крупской, 79) 2 июня в 11:00 пройдёт интерактивная программа. Гости смогут принять участие в семейном квизе «Петровы VS Ивановны» (0+) и творческом занятии. В течение дня будет работать игровая зона для ребят всех возрастов.
2 июня в 11:30 в модельной библиотеке № 8 им. Н. А. Островского (ул. Гайвинская, 6) запланирована интерактивная семейная игра «Мама, папа, я» (0+). Дети и взрослые будут отгадывать тематические загадки, решать литературные головоломки, угадывать персонажей по цитатам, описаниям и подсказкам. Гости мероприятия также примут участие в творческом мастер-классе по созданию портрета любимого литературного героя.
Более подробно мероприятия библиотек Перми можно посмотреть по ссылке.
В парках города также пройдёт мероприятия к Дню защиты детей. Гостей ждут выступления вокальных и танцевальных коллективов, а также интерактивные игровые программы. Так, 1 июня в 12:00 мероприятия пройдут в парке «Счастье есть», парке культуры и отдыха «Балатово», саду им. Свердлова и в 13:00 в парке им. Чехова. Актуальную информацию о времени проведения можно узнать в группе «ПермьПарка» по ссылке.
Кроме этого, 1 июня с 12:00 до 14:00 на набережной Камы в амфитеатре состоится большая концертно-развлекательная программа Дворца детского (юношеского) творчества «Лето в городе!» (0+). Зрителей ждут выступления детских коллективов и развлекательная программа для всей семьи. Вход на мероприятие свободный.
В администрации города добавляют, что в библиотеках города для ребят всё лето будут проходить литературно-игровые, интерактивные и познавательные программы, мастер-классы, просмотры мультфильмов, литературные чтения с обсуждением и многое другое. Ознакомиться с подробной информацией можно здесь.