В Нижегородской области ввели режим ракетной опасности

Днем 29 мая в Нижегородской области объявили режим ракетной опасности. Соответствующие сообщения с просьбой сохранять спокойствие начали получать нижегородцы на свои телефоны.
Как писал «Ъ-Приволжье», ранее в Нижегородской области сообщения о введении и отмене режимов беспилотной и ракетной опасности не рассылались.
Первые сообщения о беспилотной опасности нижегородцы получили ночью 29 мая.
Накануне беспилотник повредил здание Нижегородского областного суда в центре Нижнего Новгорода.
