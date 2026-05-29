Норматив стоимости жилья для молодых семей утвердили в Нижнем Новгороде

Установлен норматив стоимости жилья на 2027 год.

Источник: Комсомольская правда

Норматив стоимости жилья для молодых семей утвердили в Нижнем Новгороде на 2027 год. Об этом сообщается в постановлении, опубликованном на сайте администрации города.

В 2027 году стоимость одного квадратного метра общей площади жилья в Нижнем Новгороде составит 135 032 рубля. Исходя из этой суммы будет рассчитываться размер социальных выплат молодым семьям на покупку или строительство жилья.

Ранее сообщалось о том, что в Нижегородской области планируется построить три миллиона квадратных метров жилья, обеспеченных современной инфраструктурой. Кроме того, в разных стадиях проработки находятся еще сто площадок КРТ, что в перспективе может обеспечить свыше 18 миллионов квадратных метров нового жилья.