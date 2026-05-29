Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам напомнили о скидках для детей на билеты в самолетах и поездах

Правительство: билеты на поезда и самолеты детям в России продаются со скидками.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Билеты на поезда и самолеты детям в России продаются со скидками, а в общественном транспорте все дети до семи лет ездят бесплатно, говорится в сообщении правительства России.

Глава Минтранса Андрей Никитин принял участие в заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики, которое провела председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Никитин отметил, что Минтранс постоянно отслеживает потребности пассажиров в этой сфере и оперативно принимает необходимые меры.

«Уже действуют, в частности, следующие меры поддержки: для детей до двух лет — бесплатный перелет по России, на международных рейсах для них действует скидка 90%. С двух до 12 лет — скидка 50%», — говорится в сообщении кабмина.

При этом, отмечается в сообщении, родителям больше не нужно беспокоиться о рассадке: предоставляются места рядом с ребенком.

«В поездах дальнего следования проезд для детей до пяти лет бесплатный, от пяти до 10 лет — скидка 65%, а с 10 до 18 лет — билет вполовину дешевле», — перечисляется в сообщении.

Федеральное законодательство гарантирует бесплатный проезд в общественном транспорте всем детям до семи лет.

«ГК “Автодор” обеспечивает многодетным семьям скидку 15% на проезд по платным магистралям. В 2025 году ей воспользовались более 11 тысяч семей. Также действует акция на покупку транспондера T-pass со скидкой 30%», — отмечает кабмин.

Узнать больше по теме
Андрей Никитин: биография, личная жизнь и карьера
Андрей Никитин — российский государственный и политический деятель, который прошел путь от бизнеса до поста министра транспорта. Детали его биографии — в нашем материале.
Читать дальше