В Воронеже разоблачили фейк о дефиците топлива

Что касается других регионов, о которых пишут паникеры, то и там нет глобального коллапса. В Рязанской области дефицита тоже не случилось: если на каких-то маленьких независимых заправках и случились перебои, то только из-за ремонта на заводах-поставщиках. В Крыму и Севастополе, да, ввели лимит — 20 литров в руки, и запасы на АЗС созданы на 7−10 дней, но это временные меры, а не крах системы. Минэнерго России подтверждает, что внутренний рынок топливом обеспечен, оптовые цены стабильны.