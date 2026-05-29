Саратовская область вошла в топ-5 регионов по закупкам комбайнов в лизинг

Аграрии Саратовской области активно перевооружают парк сельхозтехники машинами российского производства с помощью инструментов льготного лизинга, сообщили в министерстве сельского хозяйства региона. С начала 2026 года поставлено 35 комбайнов — это лучший показатель по стране, что соответствует целям национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
В тройку лидеров также вошли Татарстан, где приобрели 32 единицы техники, и Алтайский край, купивший 26 машин. Замыкают пятерку лучших Оренбургская и Волгоградская области.
Безоговорочным лидером является Дергачевский район Саратовской области — там приобретено 15 комбайнов. Активно обновляют парк техники также хозяйства Екатериновского, Калининского, Краснокутского и Балашовского районов.
«Механизмы льготного лизинга остаются востребованными у наших сельхозтоваропроизводителей уже не один год. Только в текущем году по лизинговым программам в область поставлено 294 единицы техники на сумму более двух миллиардов рублей, а всего с 2002 года — около девяти тысяч единиц на общую сумму порядка 39 миллиардов рублей», — рассказал глава минсельхоза области Василий Котов.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.