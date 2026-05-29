Суровый климат не помешал: Россия вошла в топ-5 стран с самыми красивыми женщинами

Россия заняла четвёртое место в рейтинге стран с самыми красивыми женщинами. Список составила организация World Population Review.
Авторы рейтинга сразу оговорили, что красота субъективна, поэтому точно определить страну-лидера практически невозможно. Для списка использовали разные подборки, опубликованные в прошлом году: одни учитывали успехи на международных конкурсах красоты, другие — как часто представительницы разных государств получают мировую известность. В расчёт также брали опросы общественного мнения, статистику и голоса пользователей соцсети Reddit.
Первое место в рейтинге заняла Колумбия, за ней расположились Польша и Греция. РФ оказалась на четвёртой строчке, а замкнула пятёрку Чехия. В топ также вошли Швеция, Исландия, США, Бразилия, Япония и Германия. О россиянках авторы рейтинга пишут, что, несмотря на «суровую, холодную и беспощадную» погоду, их красота и теплота «способны растопить многое».
В 2020 году жительница Калининграда вошла в сотню самых красивых женщин по версии журнала MAXIM.