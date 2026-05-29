Кадровый центр для медработников откроют в Алтайском крае

Кадровый центр для привлечения в отрасль медицинских работников планируется открыть в 2026 году в Алтайском крае при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.
«В 2026 году в рамках нацпроекта “Продолжительная и активная жизнь” и при поддержке правительства края планируется запустить центр в полном объеме, увеличить целевой прием в медицинские вузы и колледжи, сохранить все меры соцподдержки и продолжить привлечение студентов к практике, особенно для закрытия дефицита на селе», — сказал Попов, слова которого цитирует пресс-служба правительства.
В 2025 году впервые за последние несколько лет удалось добиться увеличения численности врачей и среднего медперсонала. Прирост составил 84 врача и 66 специалистов со средним медицинским образованием. В государственных и федеральных медорганизациях края сейчас работают почти 8 тыс. врачей и 19,6 тыс. работников среднего звена, укомплектованность медперсоналом составляет 83,8% и 90,7% соответственно.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.