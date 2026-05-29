В Куйбышевском районе Новосибирской области обновят школу № 9

Капитальный ремонт школы № 9 в Куйбышевском районе Новосибирской области ведется в соответствии с целями нацпроекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в администрации губернатора и правительства Новосибирской области.
На объекте уже завершены демонтажные работы, специалисты заканчивают ремонт кровли, оштукатуривание стен и заливку пола. Ведутся работы по прокладке инженерных коммуникаций: водоснабжения, канализации, отопления и электропроводки. Для учеников закупят современную мебель и оборудование, что создаст комфортные условия для учебы и отдыха. Завершить работы планируется к сентябрю 2026 года.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.