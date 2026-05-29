В Нефтекамске Башкирии школьники представили свои бизнес-идеи

«Предпринимательский час» с учениками 9-го класса лицея № 1 прошел в Нефтекамске Республики Башкортостан. Занятие организовали в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в администрации городского округа.
Школьники представили свои проекты аудитории, состоящей из представителей администрации и действующих предпринимателей города. Эксперты высоко оценили проработку технической части и своевременность решения экологических проблем. Особое внимание участников привлекла экономическая эффективность внедрения беспилотных систем: использование нейросетей для мониторинга инфраструктуры минимизирует человеческий фактор и ускоряет ликвидацию аварий. Проект по переработке пластика демонстрирует, как современные технологии превращают отходы в востребованный ресурс.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.