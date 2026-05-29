Причиной гибели девяти нижегородцев в 2025 году стал поддельный алкоголь

В 2025 году в регионе произошло девять смертей из‑за отравления алкоголем. Об этом говорится в докладе регионального управления Роспотребнадзора.
Управление контролирует 7106 объектов, осуществляющих продажу спиртных напитков.
В прошлом году сотрудники Управления проверили 350 точек продаж спиртного. Из них в шести выявлены грубые отклонения сроков потребления и условий хранения.
К административной ответственности привлечены три организации и два должностных лица. С них взыскали 525 тысяч рублей.
Интересно, что удалось изучить 254 пробы спиртного, в числе которого семь видов зарубежных горячительных напитков. Одна проба пива не соотносилась с нормативами по микробиологическим показателям. Для сравнения, в 2024 году исследовали 287 проб, и все они соответствовали требованиям.
