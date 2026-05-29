Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининградской области мужчина получил 13 лет за контрабанду наркотиков

В Калининградской области мужчина получил 13 лет за контрабанду 40 кг гашиша.

Источник: РИА Новости

КАЛИНИНГРАД, 29 мая — РИА Новости. Калининградский облсуд приговорил мужчину, который перевез 40 килограммов гашиша через таможню для сбыта в России, к 13 годам колонии, сообщает пресс-служба регионального УФСБ.

По информации УФСБ, в ходе досмотра легкового автомобиля, ехавшего из Польши, изъят гашиш весом более 40 килограммов, который он намеревался сбыть на территории Калининградской области.

«Приговором Калининградского областного суда Мокрицкий В. А… приговорен к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

Отмечается, что автомобиль фигуранта конфискован.

Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 4 статьи 229.1, частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228.1 УК РФ «Контрабанда наркотических средств через таможенную границу в особо крупном размере» и «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере».

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше