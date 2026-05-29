В Калининградской области мужчина получил 13 лет за контрабанду наркотиков

КАЛИНИНГРАД, 29 мая — РИА Новости. Калининградский облсуд приговорил мужчину, который перевез 40 килограммов гашиша через таможню для сбыта в России, к 13 годам колонии, сообщает пресс-служба регионального УФСБ.
По информации УФСБ, в ходе досмотра легкового автомобиля, ехавшего из Польши, изъят гашиш весом более 40 килограммов, который он намеревался сбыть на территории Калининградской области.
«Приговором Калининградского областного суда Мокрицкий В. А… приговорен к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — говорится в сообщении.
Отмечается, что автомобиль фигуранта конфискован.
Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 4 статьи 229.1, частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228.1 УК РФ «Контрабанда наркотических средств через таможенную границу в особо крупном размере» и «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере».