Команда Тюменской области взяла Гран-при «Российской школьной весны»

Фестиваль прошел в Ставрополе и собрал более 1800 участников.

Делегация из Тюменской области взяла Гран-при фестиваля «Российская школьная весна». Его проведение соответствует целям национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили во Дворце творчества и спорта «Пионер».

Финал фестиваля «Российская школьная весна» прошел в Ставрополе с 15 по 20 мая и собрал более 1800 школьников из всех регионов страны. Тюменскую область представили 28 талантливых ребят из Тюмени, Тобольска и Ялуторовска. По итогам фестиваля команда региона завоевала Гран-при в общекомандном зачете.

В направлении «Региональная программа» школьники представили постановку «Летчик для особых поручений» по мотивам произведения тюменского писателя Владислава Крапивина и стали лауреатами I степени. Всего тюменская делегация завоевала четыре первых места в различных номинациях и множество других наград.

Лауреатами I степени признаны Татьяна Важенина в театральном направлении («Художественное слово»), коллектив «Новое поколение» в танцевальном направлении («Современный танец»), Тимофей Назаров в направлении «Медиа» («Аудиоподкаст»). Также школьники получили лауреатские дипломы II и III степени и специальные призы.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.