СК сделал заявление после ЧП под Борисовом, где мать сама реанимировала сына

В Следственном комитете сделали заявление после ЧП в Борисовском районе, где мать сама реанимировала сына.
Ранее «Комсомолка» писала, что под Борисовом мать сама реанимировала своего сына, которого обнаружила в пруду, после чего следователи проводят проверку.
А пока СК обратилось к белорусам, рекомендовав проявить особую бдительность в вопросах детской безопасности. В ведомстве подчеркнули, что родители должны руководствоваться правилом «вытянутой руки» и всегда находится от ребенка на расстоянии, позволяющем мгновенно среагировать и вмешаться в случае опасности.
При этом категорически запрещается оставлять детей без присмотра рядом с опасными объектами. Опасность несут в себе открытые люки, строительные зоны, искусственные и природные водоемы, траншеи, котлованы, ямы, парковки и проезжая часть, в том числе вблизи дорог во дворах, зоны с техникой или оборудованием.
— Обеспечивать безопасность детей — это прямая обязанность взрослых, — заявили в СК.
