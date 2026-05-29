В Выборгском районе Ленобласти ликвидированы 4 свалки

Четыре свалки ликвидированы в Выборгском районе Ленинградской области, сообщили в комитете государственного экологического надзора региона. Работы были организованы в соответствии с целями национального проекта «Экологическое благополучие».
Скопления мусора нашли сразу в трех населенных пунктах Выборгского района — поселках Поляны, Яковлево и Песочное. Отходы оказались вне контейнерных площадок прямо на почве. Общий объем мусора составил около 42 куб. метров. В навалах находились твердые коммунальные отходы, строительный мусор, автопокрышки, порубочные остатки и старая мебель. Теперь участки очистили и привели в порядок.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.