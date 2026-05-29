Глеб Никитин объявил о наборе добровольцев в отряд защиты неба «БАРС-НН»

Жителей Нижегородской области приглашают вступить в ряды добровольческого отряда мобилизационного резерва «БАРС-НН». Главная задача формирования — встать на защиту неба и обеспечивать безопасность родного региона. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в своем MAX-канале.
Глава региона особо подчеркнул, что граждане, добровольно вступившие в резерв, будут выполнять свои обязанности строго в пределах Нижегородской области. Под руководством инструкторов с реальным боевым опытом добровольцы пройдут комплексную подготовку. Они освоят огневые навыки, тактическое мастерство, инженерное дело, основы военной медицины, а также изучат принципы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и организации связи.
Особенно в отряде приветствуются граждане, уже имеющие боевой опыт. Для вступления в мобилизационный резерв «БАРС-НН» нижегородцам необходимо обратиться в военный комиссариат по месту жительства или регистрации. Также для консультаций открыта горячая линия.
Ранее сообщалось, что Нижегородская область попала в число дальних целей для ударов ВСУ.