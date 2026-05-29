В воронежской больнице скончался один из пострадавших в ДТП с двумя детьми

Один из четырёх пострадавших в смертельном ДТП в Новоусманском районе скончался в больнице. Травмы, которые получил мужчина, оказались несовместимыми с жизнью. Об этом корреспонденту vrn.aif.ru сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения по Воронежской области в пятницу, 29 мая.
Ещё один мужчина находится в реанимации. Врачи оценивают состояние пациента как тяжёлое.
Мальчики в возрасте 8 и 9 лет находятся в состоянии средней степени тяжести в профильном отделении.
Напомним, что авария произошла накануне вечером на автодороге Р-193 «Воронеж-Тамбов». Там столкнулись Hyundai ix55 и Ford Mondeo. Водители в возрасте 41 года и 29 лет, а также двое детей получили травмы. Кроме того, пострадал 38-летний мужчина, находившийся в салоне Hyundai ix55. Он также скончался в больнице.