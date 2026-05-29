Калининградец примет участие в четвертом этапе Кубка России по BХМ-фристайлу

Наш земляк Анар Алиев выступит в Омске.

С 5 по 7 июня Омске примет четвертый этап Кубка России и Всероссийские соревнования по BMX-фристайлу в олимпийской дисциплине «парк». Умение покажет и калининградский спортсмен Анар Алиев. Об этом сообщает пресс-служба Федерации велоспорта России.

Известно, что по итогам трех этапов Анар Алиев с 48 баллами занимает второе место. Лидирует у мужчин Арсений Любишкин (Краснодарский край, 66 баллов). На третьем месте Ирек Ризаев (Республика Татарстан, 41 балл).

В соревнованиях примут участие юноши и девушки (13−14, 15−16 лет), юниоры и юниорки (17−18 лет), мужчины и женщины (19 лет и старше).