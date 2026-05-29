В Волгоградской области прошли противопожарные учения

Ежегодные учебно-методические сборы с главами муниципальных районов и округов прошли под руководством губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова на базе спортивной школы «Юный ястреб» и оборонно-спортивного лагеря «Авангард». Были задействованы 64 человека личного состава и 24 единицы техники.
«Погодно-климатические условия текущего года, на время вернувшаяся на территорию региона нежаркая, дождливая погода, дают всем нам дополнительную возможность для подготовки органов власти, органов местного самоуправления, дежурных сил и средств к действиям при возможном осложнении ситуации», — сказал Андрей Бочаров.
Для демонстрации возможностей сил и средств региональных служб были представлены пожарные автоцистерны и мобильные модули пожаротушения, насосные станции и пеноподъемники, подвижные пункты управления, узлы связи, БПЛА, пункты обогрева и размещения, аварийная и разведывательная автотехника, снегоболотоходы, спасательные катера.
По замыслу учений, в результате неосторожного обращения с огнем загорелась сухая трава. Пожар охватил площадь в два гектара и распространился на жилые дома. Основная задача спасателей — ликвидировать очаг возгорания, не допустить распространения пламени и организовать эвакуацию населения.
По результатам учений определен ряд задач. Всем присутствующим руководителям предстоит усилить общий контроль за ситуацией. Повышенная бдительность требуется и на водных объектах. Так, необходимо проверить состояние пляжей и мест массового отдыха у воды, наличие спасательных постов и их оснащенность, строго следовать запрету на купание в необорудованных местах.
Лето прогнозируют жарким и засушливым, что ставит перед органами власти и местного самоуправления дополнительные задачи по пожарной безопасности.
«Повышенная влажность, чередование периодов резкого потепления и резкого похолодания весной этого года в августе-сентябре текущего года могут обернуться дополнительным пожароопасными факторами, когда вся набравшая силу зеленая растительность высохнет и станет легко воспламеняемой. Поэтому уже сейчас, прогнозируя возможное развитие событий, профильным службам и ответственным должностным лицам необходимо грамотно спланировать противопожарные мероприятия, — подчеркнул губернатор. — И если происходит чрезвычайная ситуация либо осложнение пожароопасной ситуации, мы готовы оперативно перебросить необходимое количество сил и средств в любую точку Волгоградской области. Это говорит о том, что главы муниципальных образований с такой бедой один на один не остаются».
В Волгоградской области с 2022 года обеспечено полное прикрытие территории от огня, действуют 122 профильных подразделения с общей штатной численностью более 1,8 тысячи человек, свыше 250 единиц спецтехники. С 20 марта на территории региона действует период пожароопасного сезона.