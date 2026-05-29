Жители Казани массово жалуются на запах канализации

Жители ЖК «Садовое кольцо» на Аметьевской магистрали жалуются на неприятный запах и желтую воду с песком в кранах. Проблемы начались из-за строек, где качают отходы жизнедеятельности.
В администрации города перенаправили жалобы в Минэкологии и Роспотребнадзор, которые проведут проверки. Последний отбор проб воды показал соответствие требованиям СанПиН. Запланирована промывка сетей.
Жители также жалуются на вонь в районе съезда с Деревни Универсиады до проспекта Универсиады и на Мамадышском тракте. «Ароматные» проблемы еще существуют на Мамадышском тракте.
Ранее Бастрыкин взял на контроль ситуацию с иловыми полями в Казани. Жители казанского поселка Отары уже несколько десятилетий страдают от зловоний.