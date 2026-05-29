Пострадавший при атаке БПЛА в Чебоксарах выписан из ожогового центра ПИМУ

Пациента, который пострадал при атаке дронов в Чебоксарах, выписали из ожогового центра ПИМУ в Нижнем Новгороде. Об этом рассказали в пресс-службе медуниверситета.
Напомним, 39-летнего мужчину доставили в столицу Приволжья 6 мая. У него была тяжелая ингаляционная травма после атаки беспилотников.
Мужчина возвращается домой после 23 дней лечения. Нижегородские медики помогли ему восстановить самостоятельное дыхание. Теперь пациенту предстоит длительная реабилитация, которую он будет проходить в родном городе.
При лечении специалисты ПИМУ применяли высокотехнологичные методики.
«У нашего пациента имело место сочетание факторов, каждое из которых по отдельности угрожало жизни: глубокий ожог дыхательных путей, отравление продуктами горения, тяжелая пневмония. Сегодня мы видим не просто стабилизацию, а значительное восстановление функции легких», — отметил главврач Университетской клиники ПИМУ, руководитель Ожогового центра Игорь Арефьев.
