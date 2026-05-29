Отели «Мартон» с «ночными бабочками» навестили силовики в Волгограде

Отели «Мартон» в Волгограде, принадлежавшие бывшему теперь уже судье Верховного суда РФ Виктору Момотову, навестили силовики в камуфляже с автоматами. Суд обратил их в доход государства еще в октябре 2025 года. Их двери были опечатаны. Однако позже на сайтах вновь появилась возможность бронировать номера в гостиницах.
Роскомимущество обратилось с иском в Арбитражный суд региона к компании «Территориальное отельное управление» с требованием освободить отели. Суд назначен на 18 июня.
Политический обозреватель Андрей Гусий, узнав об этом, резонно заметил: если первое решение суда не исполняется, то почему будет исполняться второе?
И вот 29 мая 2026 года, спустя более чем семь месяцев после изъятия имущества в казну России, судебные приставы реализовали обеспечительные меры в отношении волгоградских отелей.
«Речь идет о гостиницах “Мартон Победа” на улице Белоглинской, 40а, “Мартон Родина” на Рокоссовского, 55, “Мартон Царицын” на улице Царицынской Обороны, 34, и “Вилла Санчо” по адресу: Профсоюзная, 34а. Также ограничения коснулись земельного участка на улице Царицынской Обороны», — сообщает представитель ГУ ФССП по Волгоградской области Анна Шлыкова.
Должностные лица, управляющие гостиницами, предупреждены об уголовной ответственности за неисполнение решения суда.
Ранее «АиФ-Волгоград» рассказывал, что с иском к Виктору Момотову обратилась в суд Генпрокуратура. По данным надзорного ведомства, в отелях кроме приема гостей оказывались интим-услуги.