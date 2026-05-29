Отели «Мартон» с «ночными бабочками» навестили силовики в Волгограде

Отели «Мартон» в Волгограде, принадлежавшие бывшему теперь уже судье Верховного суда РФ Виктору Момотову, навестили силовики в камуфляже с автоматами. Суд обратил их в доход государства еще в октябре 2025 года. Их двери были опечатаны. Однако позже на сайтах вновь появилась возможность бронировать номера в гостиницах.