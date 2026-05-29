Жителя Орла оставили под стражей по делу о призыве к терроризму

Советский районный суд Орла удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца местному жителю, обвиняемому в призывах к террористической деятельности (ч. 1 ст. 205.2 УК РФ, максимальное наказание — пять лет). Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Источник: Коммерсантъ

По версии обвинения, орловец, находясь в общественном месте в другом городе, высказал угрозы насильственных действий в адрес главы государства с признаками пропаганды терроризма.

Защита ходатайствовала о домашнем аресте, однако суд, учитывая тяжесть преступления и личность фигуранта, счел, что он может скрыться или помешать расследованию. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

В апреле стало известно, что суд оштрафовал воронежца на 10 тыс. руб. за призыв расстрелять депутата Госдумы.