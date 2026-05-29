В Москве отремонтировали участок Беломорской улицы

Участок Беломорской улицы отремонтировали в Москве, сообщили в департаменте экономической политики и развития города. Реализуемые в столице проекты по благоустройству соответствуют целям и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Работы провели на участке от Проектируемого проезда № 6186 до улицы Лавочкина. Специалисты обновили асфальтобетонное покрытие проезжей части общей площадью более 15 тыс. кв. м. Одновременно привели в порядок и пешеходную инфраструктуру: отремонтировали свыше 8 тыс. кв. м тротуаров. Сейчас на обновленном участке завершается нанесение дорожной разметки.
Чтобы восстановить участок, специалисты организовали работы в несколько этапов. Сначала дорожники сняли старое покрытие методом фрезерования, затем отремонтировали смотровые колодцы и дождеприемные решетки. После подготовки основания уложили новое асфальтобетонное полотно.
Чтобы уменьшить неудобства для автомобилистов, ремонт выполняли в ночное время и с частичным перекрытием движения. В работах задействовали более 160 сотрудников и свыше 70 единиц техники, включая фрезы, катки, асфальтоукладчики, самосвалы и погрузчики.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.