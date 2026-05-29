Где слушать рок этим летом: 10 концертов в Калининграде и Светлогорске — от «Алисы» до «Пикника»

Рассказываем, кто приедет в область в ближайшие месяцы.

Лето в Калининграде и на побережье в этом году пройдёт под громкие гитарные риффы, симфо-рок, панк и хиты нулевых. На сценах региона выступят легенды русского рока, зарубежные артисты и молодые группы, собирающие полные залы и миллионы прослушиваний в сети. В нашей подборке — 10 концертов, которые точно стоит внести в планы на ближайшие месяцы.

1. «Танцы минус».

14 июня, 19:00; «Янтарь-холл».

За 20 лет существования петербургский бенд выпустил 11 альбомов, несколько из которых стали суперхитами. Музыкантам принадлежат шлягеры «Половинка», «Танцы», «Диктофоны», «Цветы», «Иду», «Не теряй меня», «Город», «10 капель», «Из Ленинграда» и многие другие.

2. Ssshhhiiittt.

14 июня, 20:00; «Вагонка».

Гаражный бенд из Ярославля отправляется в большой весенний тур, приуроченный к 10-летию коллектива. Обещают исполнить «все самые важные песни и хиты».

3. «Алиса».

16 июня, 20:00; «Янтарь-холл».

Один из ключевых коллективов русского рока, чья история продолжается уже более четырёх десятилетий. Артисты порадуют фанатов живым исполнением любимых песен, фирменным звучанием и атмосферой рок-н-ролла, с которой всегда ассоциируются концерты группы.

4. «Рок-хиты на скрипках».

19 июня, 19:00; Калининградский театр эстрады.

Струнное трио SILENZIUM вновь привезёт в Калининград программу, в которой академическое звучание встречается с дерзкой энергетикой рок-сцены. В репертуаре коллектива — композиции Rammstein, Metallica, Queen, Nirvana, Linkin Park, «Арии», «Короля и Шута» и других культовых групп, переосмысленные для скрипок и виолончели. За годы существования исполнительницы собрали многомиллионную фанбазу в интернете.

Публику ждёт не только виртуозное исполнение, но и полноценное шоу с хореографией, световыми эффектами и видеорядом. Продолжительность программы — 1 час 40 минут без антракта.

5. «Звери».

20 июня, 19:00; ДС «Янтарный».

Выступление станет частью юбилейного тура: коллектив отмечает 25 лет на сцене и готовит для публики специальную программу. В сет-лист войдут песни, давно закрепившиеся в статусе хитов и символов эпохи: «Всё, что касается», «Районы-кварталы», «Напитки покрепче», «До скорой встречи», «Танцуй», а также знаковые композиции из поздних релизов.

6. Вадим Самойлов. «Агата Кристи» с оркестром.

27 июня, 19:00; «Янтарь-холл».

Основатель и лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов представит программу с симфоническим оркестром, в которую войдут главные хиты коллектива — от мрачной романтики и философской лирики до жёсткого гитарного драйва. Эти композиции давно пережили своё время: их продолжают петь на концертах, цитировать и узнавать с первых аккордов.

Симфонические аранжировки добавят знакомым песням драматизма и объёма, а световое и визуальное оформление усилит атмосферу, за которую музыку «Агаты Кристи» ценят уже несколько поколений слушателей. Организаторы называют программу не «вечером при свечах», а настоящим симфо-рок-шоу — громким, эмоциональным и бескомпромиссным.

7. «Крематорий».

7 июля, 19:30; «Янтарь-холл».

Концерт приурочен к 65-летнему юбилею фронтмена Армена Григоряна. «В честь знаменательной даты легендарный ансамбль русского рока приглашает всех друзей, союзников, попутчиков и болельщиков на праздничный концерт. Командовать парадом новорождённый намерен лично. Присоединяйтесь к ритуалу жизни и любви!» — пишут устроители.

8. Джо Линн Тёрнер.

16 июля, 19:30; «Янтарь-холл».

Имя Джо Линн Тёрнера занимает особое место в истории рок-музыки. Его голос знаком поклонникам Deep Purple и Rainbow — коллективов, определивших звучание хард-рока конца XX века. Нынешняя программа объединяет материал разных этапов карьеры артиста — от культовых композиций до поздних работ и треков альбома Belly of the Beast, вышедшего в 2024 году.

9. «Эпидемия. Огненная рукопись».

17 июля, 20:00; поселение Кауп.

Артисты привезут в Калининградскую область постановку «Огненная рукопись», подготовленную вместе с ключевыми вокалистами рок-опер.

Организаторы обещают масштабное шоу по мотивам Эльфийского мира. Главной частью вечера станет концерт с песнями из рок-опер «Эпидемии». Впервые такая программа будет сопровождаться большим пиротехническим шоу. Для каждой песни подготовят уникальный номер, повторить который на другой площадке невозможно.

10. «Пикник».

13 сентября, 18:00; «Янтарь-холл».

Концепция нового альбома «отсылает к древнему образу колеса Фортуны — этапам человеческой жизни между взлётами и падениями».

«Это вечное движение, когда у тебя всё меняется: то упал, то встал, то побежал, то присел, что с нами со всеми и происходит», — рассказали музыканты в беседе с «Нашим радио».

Поклонники с нетерпением ждут новое шоу и активно обсуждают пластинку в социальных сетях.

Билеты без наценки покупайте на «Клопс Афише».

