На экотропе «Высота Эфа» деревянные настилы меняют на пластиковые

На Куршской косе на участке экологической тропы «Высота Эфа», ведущем к морю, меняют почвозащитные настилы. Деревянные ступени убирают, на их место крепят пластиковые. О работах сообщает пресс-служба нацпарка.
«Старый деревянный настил износился и требует демонтажа. Он будет заменен на более прочный и широкий из полнотелой террасной доски, изготовленной из полимер-песчаного композита», — говорится в сообщении.
Отмечается, что современные композитные доски изготовлены в Калининграде из пластиковых отходов.
Туристы могут пользоваться временным обходом через террасу кафе «Винланд».
