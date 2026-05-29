«Все ноги искусаны, началось воспаление»: стаффорд атаковал девятилетних мальчиков в калининградском дворе (фото, видео)

Двух девятилетних мальчиков серьёзно покусала собака во дворе дома в Чкаловске. Стаффорд бегал на детской площадке без поводка. Об этом «Клопс» рассказали мамы пострадавших школьников.
Во дворе раздались крики.
Инцидент произошёл примерно в 20:30 четверга, 28 мая. По словам Марии, мамы Ивана, дети играли возле подъезда, когда на них набросилась собака. Мария говорит, что выглянула в окно, услышав крики.
«Я увидела суету во дворе: бегала собака, бросалась на детей, какой‑то мужчина помогал отпугивать её. Пёс бросался также на Платона — это друг моего сына. Платон пострадал сильнее, собака прокусила ему обе ноги», — говорит женщина.
Стаффорд загнал Ивана в кусты, схватил его за ногу и повалил на землю. Когда во двор выбежали родители детей, собаку держал подросток.
«На ней было подобие намордника, но кожаные ремешки, которые должны фиксировать челюсть, были обрезаны. Она спокойно могла кусать и бегала без поводка. Уже потом мы посмотрели видео с камер дома — пёс не сорвался с поводка в один момент. Он около пяти минут носился у подъездов, несколько раз забегал на детскую площадку. Сын сказал, что одна мама успела схватить на руки своего ребёнка», — говорит Мария.
«У второго ребёнка все ноги искусаны».
Супруг Марии первым добежал до кустов и забрал ребёнка. «У сына были разорваны джинсы, он плакал. Потом подошла мама Платона: мальчик в истерике, у него все ноги искусаны сзади — спина, бёдра, голени. Мы сразу начали разбираться, чей это пёс», — говорит женщина.
По её словам, вскоре во двор пришла хозяйка собаки. Выяснилось, что с псом гулял её сын-подросток — мальчику около 16 лет. Женщина предложила принести хлоргексидин, но отказалась назвать своё имя, дать адрес и телефон.
«Я попросила принести ветеринарный паспорт. После этого я её больше не видела», — говорит мама Ивана.
«Раны кровоточат, сын в шоке».
Родители вызвали скорую и полицию. В травмпункте детям наложили швы и сделали первые уколы для профилактики бешенства — впереди ещё пять. Некоторые раны обработали и перевязали. На следующий день семьи обратились к хирургу.
«Врачи удивились, почему мальчиков не госпитализировали: гематомы большие, раны кровоточат, сильное воспаление. Сын в шоке, он плачет, ходить больно. Вот сегодня перевязка была, у него прямо истерика», — говорит мама Платона.
Врачи сказали наблюдать за температурой и за тем, как заживают раны. Детей направили на судмедэкспертизу.
Позже соседи прислали фото паспорта животного: прививка от бешенства была сделана в 2023 году. По словам родителей, хозяйка пса на связь пока не выходит, хотя ей известны контакты потерпевших.