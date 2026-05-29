В подмосковном Клину открыли обновленный стадион «Строитель»

Там реконструировали футбольное поле и беговые дорожки.

Обновленный стадион «Строитель» открыли в Клину Московской области, сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона. Работы прошли при поддержке государственной программе «Спорт России».

Специалисты реконструировали футбольное поле и беговые дорожки, установили трибуны на более чем 1 тыс. мест, а также обустроили многофункциональную спортивную площадку и зону для игры в мини-футбол. Дополнительно на стадионе оборудовали легкоатлетический сектор: площадки для толкания ядра, прыжков в высоту и длину, а также зону для стипль-чеза — бега с препятствиями.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.