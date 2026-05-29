Reuters: Болгария сократит срок пребывания военных самолетов США из-за визового спора

Премьер-министр Румен Радев в пятницу сообщил, что Болгария разрешит американским военным самолетам находиться на своей территории только до конца июня.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Как передает агентство Reuters, это решение связано с тем, что США до сих пор не одобрили безвизовый режим для болгарских граждан.

Я полностью понимаю сложность регулирующих процедур и необходимость во времени, но у нас также есть свои приоритеты и процедуры. Мы не можем положительно ответить на запрос о длительном пребывании самолетов и топливных цистерн в аэропорту Софии.

Румен Радев
премьер-министр Болгарии

Reuters уточняет, что американские военные самолеты размещены в Софии в соответствии с соглашением, которое действует до конца мая. Радев пообещал, что правительство в пятницу примет решение о продлении срока пребывания авиапарка США до конца июня, чтобы дать Вашингтону время «переосмыслить» свои действия.

Ранее в мае Радев в разговоре с президентом США Дональдом Трампом призвал ввести для болгар безвизовый режим для поездок в США. Он настаивал на срочном рассмотрении этого вопроса, но не получил положительного ответа.

