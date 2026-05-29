Власти перенесли фестиваль в Минске с бесплатным концертом группы Pizza 30 мая

В Минске 30 мая не состоится фестиваль «Настроение — лето». О его переносе сообщили в Мингорисполкоме.
Ранее мы писали, что бесплатный концерт российской группы Pizza пройдет в Минске 30 мая.
Группа Pizza стала хедлайнером фестиваля и велокарнавала, однако в этот день она не выступит в Минске. Старт фестиваля перенесли на неделю из-за плохих погодных условий, так как во второй половине дня прогнозируются грозы и сильный порывистый ветер.
— Новая дата велокарнавала и фестиваля будет сообщена дополнительно, — прокомментировали в Мингорисполкоме.
При этом детско-юношеские соревнования «Першы Ровар» не отменили, они состоятся на площадке у Дворца спорта в субботу, 30 мая, в 11.30.
Но все другие мероприятия летнего музыкально-туристического сезона в Минске, которые должны были начинаться 30 мая с 14.00 тоже отменены.
