В техническом колледже «Логос» открыты 12 кабинетов и лабораторий

Технический колледж «Логос» в Калужской области открылся 1 сентября 2025 года по федеральному проекту «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети». Там оборудованы 12 современных кабинетов и лабораторий, сообщили в АНО «Национальные приоритеты».
Они оснащены техникой, аналогичной той, что установлена на ведущих предприятиях-партнерах. Студенты IT-направлений занимаются в компьютерных классах, будущие специалисты по монтажу и ремонту медицинского и радиотехнического оборудования осваивают навыки в мастерских с реальными производственными образцами. Для операторов беспилотных авиационных систем предусмотрены специализированные тренажеры и полетные зоны. Во всех помещениях доступен высокоскоростной интернет, а на прилегающей территории обустроена открытая спортивная площадка.
Для иногородних студентов рядом с учебным корпусом построили общежитие на 100 мест. Питание в столовой колледжа бесплатное. В сбалансированное меню входят горячие блюда, салаты и выпечка. При формировании рациона учитываются и индивидуальные потребности студентов.
Уникальность колледжа в том, что в нем гармонично сочетаются современное техническое образование и духовно-нравственное развитие — активное участие в этом принимает община монастыря. К каждой учебной группе прикреплен духовник из числа опытных священнослужителей. Помимо основных образовательных программ, студенты на каждом курсе изучают гуманитарные и духовно-нравственные дисциплины.
«В наших студентах мы воспитываем ответственность за свои действия и решения, коммуникабельность и командную работу через проекты и конференции, критическое мышление, адаптивность и обучаемость в быстро меняющихся обстоятельствах. Наш каждый понедельник начинается с короткой молитвы на начало новой недели. Помимо основных образовательных программ, студенты изучают гуманитарные и духовно-нравственные дисциплины на каждом курсе, участвуют в монастырских традициях и вводят новые, например, посвящение первокурсников ударом в колокол. Организуется практика на производстве — до 70% времени. Предприятия-партнеры предлагают стажировки и целевое обучение под нужды компаний», — сказала директор колледжа «Логос» Наталья Криволуцкая.
Внеучебная жизнь в колледже насыщена и разнообразна. Например, в центре «Стратилат» студенты и школьники 8−11-х классов могут дополнительно изучить прикладное программирование, робототехнику с элементами компьютерного зрения и нейросетей, освоить пилотирование БПЛА, а затем получить соответствующие сертификаты. В секции вольной борьбы преподают мастера спорта. Также ребята могут посещать театральную студию «АИСТ» и дискуссионный клуб «Литературная гостиная». Курс начальной военной подготовки ведут опытные боевые офицеры спецназа.
Особое внимание в колледже уделяют патриотическому воспитанию. В партнерстве с монастырем для учащихся проводят краеведческие занятия, знакомство с Калужской землей, организуют экскурсионные поездки в парк «Патриот», Тарутино, Малоярославец, Оптину Пустынь и многие другие места. Регулярно проводят профессиональные турниры по программированию, волонтерские акции и спортивные соревнования.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.