Режим ракетной опасности отменили в Нижегородской области 29 мая

МЧС сообщило об отмене режима ракетной опасности в Нижегородской области 29 мая.

Источник: Живем в Нижнем

МЧС сообщило об отмене режима ракетной опасности в Нижегородской области 29 мая. Об этом рассказали в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Напомним, нижегородцы получили сообщения о введении режима ракетной опасности в районе 15:50. Примерно через час его отменили. Жителей региона просят при обнаружении обломков не приближаться к ним.

В ночь на 29 мая в регионе объявляли режим беспилотной опасности. К 10:00 его отменили — оповещения пришли нижегородцам по СМС.

Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили беспилотники самолетного типа над Нижегородской областью ночью и утром 28 мая. В ходе атаки дронов было повреждено здание нижегородского областного суда. На месте ЧП работали специалисты.

