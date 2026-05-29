Режим ракетной опасности отменили в Нижегородской области 29 мая

МЧС сообщило об отмене режима ракетной опасности в Нижегородской области 29 мая. Об этом рассказали в пресс-службе чрезвычайного ведомства.
Напомним, нижегородцы получили сообщения о введении режима ракетной опасности в районе 15:50. Примерно через час его отменили. Жителей региона просят при обнаружении обломков не приближаться к ним.
В ночь на 29 мая в регионе объявляли режим беспилотной опасности. К 10:00 его отменили — оповещения пришли нижегородцам по СМС.
Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили беспилотники самолетного типа над Нижегородской областью ночью и утром 28 мая. В ходе атаки дронов было повреждено здание нижегородского областного суда. На месте ЧП работали специалисты.