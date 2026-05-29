Прекрасный Пол: альбом Маккартни полон любви к родным местам и людям

Воспоминания о детстве, модный продюсер в соавторах и Ринго Старр за ударными — вот слагаемые альбома Пола Маккартни The Boys of Dungeon Lane. Спустя шесть лет после релиза McCartney III легендарный экс-битл вернулся с новой пластинкой. И, пожалуй, единственное, что выдает здесь его возраст (а в июне ему стукнет 84), это постоянная ностальгия по прошлому. Что вовсе не отменяет музыкальных качеств работы. «Известия» прислушались к откровениям легенды.
Песни ветеранов.
Сэр Пол Маккартни уже давно воспринимается не просто как музыкант, а как настоящий символ, национальное (а на самом деле, интернациональное) достояние. Человек, в отношении которого слово «легенда» не выглядит пафосным преувеличением. А потому каждая его новая запись неизбежно оказывается в центре внимания — вне зависимости от ее достоинств и недостатков. Но есть и обратная сторона медали: сделать нечто такое, что не будет повторением пройденного и в то же время не разочарует старых фанатов — практически невыполнимая миссия.
И всё же раз за разом Маккартни берется за дело. Может быть, потому что ему просто нравится сочинять и петь. А еще — встречаться в студии как со старыми товарищами, так и с молодыми талантами, которые как раз и способны помочь ему сделать звучание более актуальным.
В прошлом году Пол поучаствовал в записи пластинки The Rolling Stones «Hackney Diamonds», посмеявшись над давними разговорами о непримиримом соперничестве между Джаггером со товарищи и битлами. Тот альбом продюсировал годящийся им во внуки Эндрю Уотт, ранее работавший с Элтоном Джоном, Леди Гагой, Эдом Шираном, Оззи Озборном и не только. И во многом триумфальный успех Hackney Diamonds — заслуга юноши. Но самое интересное, что Уотта порекомендовал роллингам именно Маккартни, который еще с 2021-го трудился с ним над песнями для The Boys of Dungeon Lane.
Детство битлов.
Теперь же мы можем оценить и результаты работы самого сэра Пола с модным продюсером. Уотт выступил соавтором пяти песен из 14. В их числе и Home to Us, дуэт с Ринго Старром. Встреча двух экс-битлов в студии — не то, чтобы совсем редкость: Старр неоднократно приглашал Маккартни на свои альбомы в качестве гостевого инструменталиста. Но полноценный вокальный дуэт Пола и Ринго, который еще и сыграл на ударных в двух треках, — событие.
О чем же они поют? О том, что место, где они жили, было так себе, и мир вокруг был несовершенен, но это их родной дом. Пожалуй, именно Home to Us становится смысловым ключом ко всей пластинке. «Парни из переулка Данджен» (так переводится название диска) — юный Пол и его друзья, будущие великие битлы, тусившие в небогатых ливерпульских кварталах и мечтавшие покорить мир. И теперь, на девятом десятке, они со светлой ностальгией вспоминают о своем детстве и взрослении.
В Lost Horizon Пол признается, что до сих пор помнит звук паровозного гудка (дом его родителей располагался около железной дороги), рев автомобильных двигателей у ближайшего светофора и смех на детской площадке. В Down South рассказывает, как путешествовал с друзьями на попутках. А в Days We Left Behind философски заключает: все проходит, но ничто не может стереть дни, которые мы оставили позади.
Апофеозом становится финальный трек: Momma Gets By. Пол сетует, что в семье было не все благополучно, мама тяжело работала, а отец порой бездельничал. И всё же она его любила всей душой. «Это была ее философия жизни», — заключает Маккартни. Таков и его рецепт: просто любить. И помнить о тех счастливых днях, которые ушли безвозвратно, но навсегда остались в твоих воспоминаниях.
Звуки и прошлое.
Впрочем, никакие трогательные тексты не сделали бы альбом таким сильным высказыванием, если бы не музыкальный материал. Рука Эндрю Уотта здесь действительно чувствуется — в том смысле, что аранжировки отличаются большим разнообразием и изобретательностью. Пластинку попросту интересно слушать. Полностью акустическая Days We Left Behind (очередная мелодическая жемчужина Маккартни) соседствует с рок-альтернативной Ripples in a Pond, где голос сэра Пола деликатно обработан всевозможными фильтрами. В Mountain Top в звучание и вовсе интегрируется клавесин, парадоксально сочетающийся с электрогитарными запилами.
Одних только инструментов — почти три десятка. И на большинстве из них сыграли Маккартни и Уотт. Но вот парадокс: ощущения эклектики и вычурности не остается. Прихотливое продюсирование компенсируется гениальной простотой и естественностью мелодий и гармоний сэра Пола. Пестрота аранжировок скрепляется моментально узнаваемым вокалом, кажется, вовсе не изменившимся за последние четверть столетия (а то и полвека). Какие фильтры на него ни накладывай, всё равно ни с кем не перепутаешь.
Хотя и здесь Пол подчас экспериментирует, например, переходя почти на декламацию в предпоследней Salesman Saint (она, кстати, тоже про родителей: «Мой папа был торговец, а мама — святая»). Но во всем этом читается не желание удивить, а мудрое и зрелое владение всем арсеналом художественных средств, которые музыкант накопил за свою невероятную карьеру. Уотт лишь помог ему правильно распорядиться этим богатством.
Да, возможно, The Boys of Dungeon Lane не пополнит репертуар Маккартни бессмертными хитами. Впрочем, за свою жизнь он сочинил их столько, что теперь, на девятом десятке, может себе позволить побыть не великим автором нетленок, не сэром Полом, а просто Полом, тем самым мальчишкой из Ливерпуля, музицирующим с друзьями ради удовольствия и уносящимся мыслями вдаль. Только не в будущее, а в прошлое.