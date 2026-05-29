Большая часть нижегородцев систематически занимаются спортом

В общей сложности за прошлый год в Нижегородской области возвели 25 спортивных объектов. Так, в Городце открыли первый в регионе специализированный Центр бокса, обновили ледовые арены в Заволжье и на Бору, запустили десятки модульных лыжных баз. Качество площадок оценивают и на федеральном уровне: Ледовая арена на Стрелке в Нижнем Новгороде была признана лучшей среди новых и строящихся сооружений на всероссийской премии «Спортивные сооружения». Всего за год в области прошло более 1 300 официальных спортивных мероприятий, а профессиональные нижегородские атлеты завоевали почти 5 тысяч медалей.