Большая часть нижегородцев систематически занимаются спортом

Результаты масштабного развития спортивной отрасли в регионе за 2025 год озвучил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе своего доклада перед депутатами Законодательного собрания 28 мая. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. Глава региона подчеркнул, что Нижегородская область все активнее заявляет о себе как об узнаваемой «территории для спорта». Этому способствует как возведение новых объектов, так и реализация государственной программы «Спорт России».
По словам губернатора, около 20 категорий жителей области сейчас имеют возможность посещать государственные и муниципальные спортивные учреждения совершенно бесплатно. В этот перечень входят многодетные семьи, пенсионеры, а также ветераны специальной военной операции и их близкие. На сегодняшний день безвозмездный доступ для них открыт на 119 спортивных объектах региона, благодаря чему в тренировки вовлечены уже более 2 000 ветеранов боевых действий. Кроме того, свыше 80% всех спортивных сооружений полностью или частично адаптированы для людей с ограниченными возможностями здоровья.
«Правительство Нижегородской области активно содействует формированию здорового образа жизни среди населения, уделяя особое внимание развитию спорта. В регионе реализуется государственная программа, направленная на создание и модернизацию спортивной инфраструктуры, что позволяет более чем 63% жителей систематически заниматься физкультурой и спортом», — отметил в своем докладе Глеб Никитин.
В общей сложности за прошлый год в Нижегородской области возвели 25 спортивных объектов. Так, в Городце открыли первый в регионе специализированный Центр бокса, обновили ледовые арены в Заволжье и на Бору, запустили десятки модульных лыжных баз. Качество площадок оценивают и на федеральном уровне: Ледовая арена на Стрелке в Нижнем Новгороде была признана лучшей среди новых и строящихся сооружений на всероссийской премии «Спортивные сооружения». Всего за год в области прошло более 1 300 официальных спортивных мероприятий, а профессиональные нижегородские атлеты завоевали почти 5 тысяч медалей.
