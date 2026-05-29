Алексей Беспрозванных и Олег Матыцин обсудили развитие спорта в Калининградской области

В правительстве Калининградской области 29 мая состоялась двусторонняя встреча губернатора Алексея Беспрозванных и председателя комитета Государственной Думы РФ по физической культуре и спорту Олега Матыцина. Глава региона поблагодарил федерального гостя за интерес к области и поддержку региональных инициатив в сфере физической культуры.
Алексей Беспрозванных отметил, что выездное заседание комитета проходит в регионе в дни проведения юбилейных десятых Российско-Китайских молодёжных летних игр. «У нас в целом очень спортивная область, и мы делаем все возможное для развития инфраструктуры, создаём все условия для вовлечения жителей всех возрастов в систематические занятия физической культурой», — подчеркнул губернатор.
По итогам 2025 года региональная программа «Физическая культура и спорт» признана высокоэффективной, её показатели демонстрируют стабильную положительную динамику. Доля жителей региона, регулярно занимающихся спортом, составляет 58,6 процента, а уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями достигает 57,9 процента. В регионе действует 2188 спортивных объектов, включая пять стадионов с трибунами более чем на 1500 мест, 487 спортивных залов, 1185 плоскостных сооружений и 54 плавательных бассейна.
Развитие материально-технической базы продолжается за счёт областного, местного и федерального бюджетов. В прошлом году завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в Правдинске и стадиона в Пионерском. Проведён капитальный ремонт спортзала в посёлке Низовье Гурьевского округа. В Калининграде, Балтийске, Мамоново, Гвардейске и посёлке Некрасово установлены пять «умных» спортивных площадок.
Подготовку спортивного резерва осуществляют 47 учреждений физкультурно-спортивной направленности. В спортивных школах открываются новые отделения по видам спорта, общая численность воспитанников превышает 26 тысяч человек. В регионе также аккредитована 107 региональных спортивных федераций, которые развивают в первую очередь детско-юношеский спорт.
Особое внимание уделяется старшему поколению. На базе трёх учреждений, подведомственных минспорту, организованы занятия по танцам, фитнесу, йоге, балету, нардам, дыхательной гимнастике, северной ходьбе и другим популярным видам активности. Всего открыто более 30 отделений, которые посещают 1,5 тысячи человек.
Успешно развиваются профессиональные команды: футбольный клуб «Балтика», волейбольный клуб «Локомотив — Калининградская область» и регби-клуб «Балтийский шторм».
Олег Матыцин, в свою очередь, отметил, что Калининградская область всегда показывала достойные результаты в развитии спорта и эта тенденция сохраняется. Он подчеркнул конструктивный подход руководства региона к строительству новых сооружений и развитию инфраструктуры. Результаты очевидны: регион остаётся лидером Северо-Западного федерального округа по вовлечённости детей в занятия спортом. «Со своей стороны мы всегда готовы оказать поддержку в реализации новых проектов», — заключил председатель комитета Госдумы.