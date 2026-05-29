Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Территорию загородных лагерей Калининграда планируют расширить на 1,2 гектара

Новый участок расположен на улице Балтийской.

Власти Калининграда планируют расширить территорию детского центра «Юность» в Светлогорске. Об этом рассказала журналистам глава администрации Елена Дятлова.

«Администрация Калининграда является самым крупным землевладельцем в Светлогорске, наверное. Мы очень рады, что у нас есть такие загородные лагеря для отдыха наших детей. Но у нас тут есть ещё территория, которая не освоена и нам нужно этим заниматься», — сказала Дятлова.

По её словам, на улице Балтийской, напротив детского центра «Юность», администрации Калининграда принадлежит 1,2 гектара территории в лесном массиве. Этот участок планируют освоить.

«Хотим разместить там, например, зону для встреч с родителям и ещё какие-то объекты. Пока думаем об этом. Надеюсь, уже в следующем году сможем приступить к работам. Однако всё будет зависеть от формирования бюджета осенью», — пояснила Дятлова.

Сейчас центр «Юность» расположен на трёх участках на улице Балтийской. Общая площадь территории составляет 15,5 гектара.

Всего на проведение летней оздоровительной кампании в Калининграде в 2026 году направили 170 миллионов рублей. Больше половины из этих средств выделили из областного бюджета.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше