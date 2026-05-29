Территорию загородных лагерей Калининграда планируют расширить на 1,2 гектара

Власти Калининграда планируют расширить территорию детского центра «Юность» в Светлогорске. Об этом рассказала журналистам глава администрации Елена Дятлова.
«Администрация Калининграда является самым крупным землевладельцем в Светлогорске, наверное. Мы очень рады, что у нас есть такие загородные лагеря для отдыха наших детей. Но у нас тут есть ещё территория, которая не освоена и нам нужно этим заниматься», — сказала Дятлова.
По её словам, на улице Балтийской, напротив детского центра «Юность», администрации Калининграда принадлежит 1,2 гектара территории в лесном массиве. Этот участок планируют освоить.
«Хотим разместить там, например, зону для встреч с родителям и ещё какие-то объекты. Пока думаем об этом. Надеюсь, уже в следующем году сможем приступить к работам. Однако всё будет зависеть от формирования бюджета осенью», — пояснила Дятлова.
Сейчас центр «Юность» расположен на трёх участках на улице Балтийской. Общая площадь территории составляет 15,5 гектара.
Всего на проведение летней оздоровительной кампании в Калининграде в 2026 году направили 170 миллионов рублей. Больше половины из этих средств выделили из областного бюджета.