В школе села Новопышминского в Свердловской области откроют агротехнокласс

К проекту подключится местное сельхозпредприятие.

Агротехнологический класс откроют в школе № 10 села Новопышминского Свердловской области, сообщили в департаменте информационной политики региона. Это соответствует целям нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Профильный класс позволит школьникам ознакомиться с агропромышленной сферой еще во время учебы и получить первые практические навыки в этом направлении. Для создания необходимых условий к проекту подключится местное сельхозпредприятие. Оно поможет организовать учебное пространство и оснастить класс современным оборудованием для профильных занятий. Благодаря этому ребята смогут осознанно выбрать будущую профессию и заранее подготовиться к работе в сельском хозяйстве.

Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»  — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.