Девятнадцать современных светофоров установят на Московском шоссе

Девятнадцать современных светофорных объектов установят на Московском шоссе в этом году, сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем канале в МАХ.
«По сути, это первые светофоры, встречающие водителей при въезде в город со стороны Москвы. Движение на участке всегда интенсивное, магистраль крайне востребована, и вопросы удобства и безопасности играют ключевую роль в организации дорожного движения», — рассказал мэр.
Он отметил, что модернизация подразумевает практически полную перестройку объектов. Будут смонтированы новые светофоры с обратным отсчетом времени, светодиодными лентами и информационными секциями для водителей. При этом все коммуникации будут переноситься под землю.
«Готовые объекты будут включены в интеллектуальную транспортную систему. Движемся планомерно: за последние пять лет модернизировали уже 100 светофоров, а в ближайшее время планируем выйти на заключение контракта на модернизацию еще 14 светофоров на улицах Ванеева, Веденяпина и Южном шоссе», — уточнил Юрий Шалабаев.
Ранее сообщалось, что кольцевое пересечение появится на въезде в Нижний Новгород со стороны Кстова.