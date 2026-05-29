В подмосковном городе Лыткарино прошла акция «Сад памяти»

Всероссийская акция «Сад памяти» прошла в городе Лыткарино Московской области, сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона. Мероприятие провели при поддержке национального проекта «Экологическое благополучие».
Площадкой акции стал Нижний парк усадьбы Лыткарино. Именно там участники высадили восемь лип в память о героях Великой Отечественной войны. Помощь в посадке деревьев оказали работники местной спортивной школы и обслуживающей организации.
Напомним, акция «Сад памяти» объединяет экологическую и историко-патриотическую повестку. В России и других странах высаживают 27 млн деревьев — в память о каждом из 27 млн погибших в годы Великой Отечественной войны.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.