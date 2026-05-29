Боксер из Пермского края взял серебро на межрегиональных соревнованиях

Житель города Кизела Пермского края Александр Паршин взял серебро на межрегиональных соревнованиях по боксу среди юношей, сообщили в местной администрации. Турнир прошел в Оренбурге с 11 по 16 мая при поддержке государственной программы «Спорт России».
В соревнованиях приняли участие более 100 сильнейших спортсменов из разных регионов России. Для участников турнир имел особое значение: он стал вторым отборочным этапом к XIII летней Спартакиаде учащихся России.
Пермский край на этих соревнованиях представил воспитанник кизеловской спортивной школы Александр Паршин. Александр уверенно прошел турнирную дистанцию и вышел в финал. В полуфинальном бою он победил соперника из Ульяновской области. В решающем поединке кизеловский боксер встретился со спортсменом из Башкирии и уступил ему по решению судей.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.