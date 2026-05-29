Боксер из Пермского края взял серебро на межрегиональных соревнованиях

Пермский край на этих соревнованиях представил воспитанник кизеловской спортивной школы Александр Паршин. Александр уверенно прошел турнирную дистанцию и вышел в финал. В полуфинальном бою он победил соперника из Ульяновской области. В решающем поединке кизеловский боксер встретился со спортсменом из Башкирии и уступил ему по решению судей.