В Пермском крае простились с 33-летним Романом Житушкиным, погибшим на СВО

Друзья, родные и близкие проводили в последний путь 33-летнего Романа Житушкина из Красновишерска, погибшего на СВО, рассказали в местной администрации.
Роман родился 26 ноября 1992 года. О том, где он учился и работал, в сообщении местных властей не уточняется.
Жизнь красновишерца оборвалась 4 января 2026 года, когда он выполнял боевое задание.
«Роман с честью служил, оставаясь верным присяге до последнего дня. Он проявил мужество и самоотверженность и с честью выполнил долг перед родиной. Его преданность и отвага навсегда останутся в памяти родных, друзей и всех, кто его знал», — говорится в сообщении местных властей.
Бойца похоронили на кладбище в Красновишерске с воинскими почестями 28 мая.
