Сокращение выбросов метана замедляет восстановление озонового слоя

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Британские климатологи обнаружили, что снижение концентрации метана в верхних слоях атмосферы приведет не только к замедлению глобального потепления, но и также это существенным образом уменьшит скорость восстановления озонового слоя. Это следует учитывать при оценке эффективности принимаемых мер по борьбе с выбросами фреонов, сообщила пресс-служба британского Университета Рединга.
«Данное открытие не означает, что человечеству нужно прекратить борьбу с выбросами метана, сокращение эмиссии которого по-прежнему остается одним из самых действенных методов борьбы с глобальным потеплением. Вместо этого оно подчеркивает необходимость дальнейшего усиления борьбы с выбросами фреонов и оксида азота, чьи молекулы разрушают озон», — заявил научный сотрудник Университета Рединга (Великобритания) Джеймс Уэбер, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Как объясняют ученые, метан играет важную роль не только в глобальном потеплении, но и в большом числе химических процессов в атмосфере Земли, не связанных напрямую с климатом. В частности, еще в середине прошлого столетия химики обнаружили, что реакции с участием метана, оксидов азота и света приводят к образованию озона, из-за чего концентрация этого парникового газа в воздухе также влияет на состояние озонового слоя.
Быстрое сокращение антропогенных выбросов метана в последние два десятилетия побудило британских исследователей изучить то, как данный процесс повлияет на процесс восстановления озоновой прослойки в стратосфере в результате принятия мер, заложенных в Монреальском протоколе, который запретил многие опасные виды фреонов еще в конце прошлого века. Для этого ученые создали модель атмосферы, учитывающую связи между метаном и озоном.
Проведенные при ее помощи расчеты указали на то, что дальнейшее быстрое сокращение выбросов метана приведет к тому, что толщина озонового слоя к концу текущего тысячелетия будет на 2,4% ниже прогнозируемых значений для сценария, в котором текущий уровень выбросов метана будет сохранен. Это существенным образом замедлит затягивание «озоновой дыры» над Антарктидой, в результате чего ее площадь будет на 30−35% больше ожидаемого.
Подобные результаты расчетов, по мнению исследователей, говорят в пользу того, что человечеству уже сейчас следует усилить борьбу с неучтенными источниками выбросов фреонов, а также разработать новые меры, нацеленные на снижение эмиссии других газов, таких как закись азота, которые также способствуют разрушению озона в стратосфере.
Об озоновой дыре.
В середине 1980-х годов американские химики выяснили, что озоновый слой планеты начал постепенно разрушаться под действием выбросов фреонов. Их выбросы успели к тому времени породить озоновые дыры над Антарктикой и Арктикой, где концентрация озона стала близкой к нулю. Это побудило дипломатов запретить производство и применение наиболее опасных разновидностей фреонов на глобальном уровне в рамках Венской конвенции 1985 года и Монреальского протокола к ней 1987 года.