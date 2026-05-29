Ростовская область нарастила производство химвеществ на 16,8%

В 2025 году в Ростовской области объем производства химических веществ и продуктов увеличился на 16,8% год к году. Предприятиями отрасли отгружено продукции на 130,8 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба Ростовстата.

Источник: Коммерсантъ

В химической отрасли региона заняты около 17 тыс. человек, которые производят различные товары, включая синтетические масла, удобрения, косметические средства и бытовую химию.

На развитие крупных и средних предприятий химпрома в 2025 году направлено 6,5 млрд руб.

В Ростовстате добавили, что регион в последние годы занимает лидирующую позицию в ЮФО по выпуску химических волокон, лакокрасочных материалов и полимерной продукции.