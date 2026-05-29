В Москве в Бауманке открыли новый компьютерный класс

Новый компьютерный класс для подготовки инженеров по аддитивным технологиям открыли в кампусе Московского государственного технического университета (МГТУ) им. Н. Э. Баумана. Кабинет оборудован по национальному проекту «Молодёжь и дети», сообщили в вузе.
Новое пространство обеспечено 10 автоматизированными рабочими местами. Все компьютеры оснащены лицензионным программным обеспечением, которое партнеры передали университету в безвозмездное пользование. Эти программы предназначены для подготовки изделий к 3D-печати и позволяют студентам пройти полный цикл работы с моделью.
Кроме того, партнеры помогли оформить аудиторию в современном инженерном стиле. На стенах разместили арт-объекты с изображениями газотурбинного и жидкостного ракетного двигателей, а также высокотехнологичной детали, выполненной методом 3D-печати.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.