Поисковые системы в интернете при запросе информации об абортах должны выдавать сначала ссылки на центры помощи семье. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает ТАСС.
«Уже звучат предложения, и мы над ними будем работать, чтобы при наборе в строке поиска информации о клиниках, где можно сделать аборт, — сначала появлялись данные о центрах помощи семье, кризисных центрах помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и только потом — сайты этих клиник, в том числе с информацией, чем грозит аборт и его последствиях для здоровья», — сказала Матвиенко на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики.
«Мы просили бы IT-компании поддержать то, что я сказала о сайтах, потому что каждая спасенная детская жизнь — это уже большая победа», — подчеркнула она.
Ранее Владимир Никитин напомнил, что Калининградская область стала одним из первых регионов, где в 2023 году был принят закон о запрете склонения к абортам. Сейчас аналогичные нормы действуют уже в 31 субъекте России. По словам омбудсмена, после принятия закона «практически все частные клиники Калининградской области отказались от такой услуги, как искусственное прерывание беременности».
В апреле 2026 года стало известно, что в Калининградской области зафиксировано снижение числа абортов до 12 недель по желанию женщин — показатель сократился на 26,8%.