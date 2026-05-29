Матвиенко предложила скорректировать поисковую выдачу по запросам об абортах

Необходимо, чтобы сначала появлялись данные о центрах помощи семье.

Поисковые системы в интернете при запросе информации об абортах должны выдавать сначала ссылки на центры помощи семье. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает ТАСС.

«Уже звучат предложения, и мы над ними будем работать, чтобы при наборе в строке поиска информации о клиниках, где можно сделать аборт, — сначала появлялись данные о центрах помощи семье, кризисных центрах помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и только потом — сайты этих клиник, в том числе с информацией, чем грозит аборт и его последствиях для здоровья», — сказала Матвиенко на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики.

Аборты — под госконтроль: как калининградский омбудсмен борется за демографию.

«Мы просили бы IT-компании поддержать то, что я сказала о сайтах, потому что каждая спасенная детская жизнь — это уже большая победа», — подчеркнула она.

Ранее Владимир Никитин напомнил, что Калининградская область стала одним из первых регионов, где в 2023 году был принят закон о запрете склонения к абортам. Сейчас аналогичные нормы действуют уже в 31 субъекте России. По словам омбудсмена, после принятия закона «практически все частные клиники Калининградской области отказались от такой услуги, как искусственное прерывание беременности».

В апреле 2026 года стало известно, что в Калининградской области зафиксировано снижение числа абортов до 12 недель по желанию женщин — показатель сократился на 26,8%.

Валентина Матвиенко: биография председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ за годы работы стала одним из самых ярких российских политиков. Приглашение в райком комсомола изменило ее судьбу. Рассказываем, как сложилась политическая карьера Валентины Матвиенко, о ее увлечениях, детстве и личной жизни.
Читать дальше