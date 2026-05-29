В Беларуси выпустили две тонны мармелада крайне неожиданной формы, рассказали в Белгоспищепроме.
В концерне обратили внимание на то, что 29 мая Минский тракторный завод отмечает свой 80-летний юбилей.
При этом с 2024 года кондитерской фабрикой «Красный Мозырянин» выпускается съедобный двойник легендарного белорусского трактора.
Сладости в виде легендарного трактора можно купить в Беларуси. Фото: Белгоспищепром.
За время с начала производства мармелада «Трактор» на фабрике изготовили 1952 килограмма сладости. Еще в ассортименте сувенирной «тракторной» продукции есть глазированный зефир поштучно по 33 грамма.
И к очередному юбилею в Беларуси выпустили вновь почти две тонны мармелада. А еще произвели более двух тонн сувенирного ириса.
