В Перми ко Дню защиты детей пройдут концерты, игры и семейные праздники

Первые события начнутся уже 30 мая.

Источник: Комсомольская правда

В Перми подготовили большую праздничную программу ко Дню защиты детей. Мероприятия состоятся в библиотеках, городских парках и на набережной Камы.

Как сообщили в департаменте культуры и молодежной политики администрации города, первые события начнутся уже 30 мая. В модельной библиотеке № 14 имени Лермонтова для детей организуют игровые и интерактивные программы, посвященные летним каникулам. Гостей ждут конкурсы, развлечения и тематические занятия.

1 июня в Центральной детской библиотеке имени В. И. Воробьёва пройдет программа «В стране чудесного детства!». Для ребят и их родителей подготовили викторины, литературные игры и творческие конкурсы.

Продолжатся праздничные мероприятия и 2 июня. В модельной библиотеке № 3 состоится семейный квиз и творческая программа, а также будет работать игровая площадка для детей разных возрастов. В этот же день библиотека № 8 имени Н. А. Островского проведет семейную игру с загадками, литературными заданиями и мастер-классом по созданию портрета любимого героя книги.

С подробной информацией о мероприятиях библиотек Перми в День защиты детей можно познакомиться по ссылке.

Муниципальные библиотеки особое внимание уделяют организации досуга детей, оставшихся в городе на летние каникулы. В течение всего лета муниципальные библиотеки Перми планируют проводить для школьников игровые и познавательные программы, мастер-классы, чтения книг и показы мультфильмов. Ознакомиться с подробной информацией можно здесь.

Праздничные события ко Дню защиты детей также организуют в городских парках. 1 июня концерты и игровые программы состоятся в парке «Счастье есть», парке «Балатово», саду имени Свердлова и парке имени Чехова. Для посетителей выступят детские творческие коллективы.

Кроме того, на набережной Камы пройдет большая программа «Лето в городе!», подготовленная Дворцом детского творчества. Гостей ждут концерты, развлечения и семейный отдых. Вход на мероприятие будет свободным.