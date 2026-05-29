В регионах России объявили ракетную опасность. Что об этом известно

В регионах страны в течение часа ввели режим «Ракетная опасность». Под угрозой атаки оказались Татарстан, Чувашия, Самарская, Свердловская, Пензенская, Волгоградская, Воронежская, Оренбургская, Ростовская, Тюменская, Липецкая, Челябинская, Курганская области, Пермский край, ХМАО и ЯНАО.
Сообщения о ракетной опасности опубликовали главы регионов в соцсетях. Также задействованы системы комплексного оповещения, например, как в Татарстане. Здесь граждане синхронно узнают о воздушной тревоге через смс-сообщения, заявление по ТВ, через домофоны, громкоговорители. Кроме того, включают сирены.
Впервые с начала СВО ракетную опасность объявили на всей территории Уральского федерального округа. Как пояснил губернатор Тюменской области Александр Моор, это превентивная мера. «Сохраняйте спокойствие, будьте бдительны! Укройтесь в ближайшем помещении (подвал, цоколь, парковка и т.д.). Оставайтесь в безопасном месте до отбоя сигнала “Угроза ракетной опасности”», — написал он.
Мэр Чебоксар Станислав Трофимов призвал жителей сохранять бдительность и не подходить к окнам. Управляющим компаниям он поручил открыть подвалы для укрытий.
«Сохраняйте спокойствие, не поддавайтесь панике и доверяйте только проверенным источникам», — обратился градоначальник к чебоксарцам. Напомним, столица Чувашии недавно пережила массированный ракетно-дроновый удар ВСУ.
В Самаре приостановили работу общественного транспорта кроме метро. Подземка работает на вход бесплатно. Как уточнил глава города Иван Носков, там можно укрыться в случае опасности.
В Волгоградской области ракетную опасность объявили второй раз день. В ночь на 29 мая регион подвергся массированному удару. В городе Волжском дронами было атаковано предприятие. В результате налета погиб 60-летний сотрудник завода, а 55-летняя женщина получила ранение.