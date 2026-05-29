Третий день Российско-китайских игр. Россия лидирует по золотым медалям

После трех соревновательных дней Российско-китайских молодежных летних игр в Калининградской области сборная России вышла на первое место по количеству золотых наград.
В активе российской команды 32 золотые, 22 серебряные и пять бронзовых медалей. Спортсмены из Китая завоевали 21 золотую, 31 серебряную и восемь бронзовых наград. Наибольший вклад в медальную копилку сборной России внесла гимнастка Алеся Найфонова, выигравшая четыре золотые медали в художественной гимнастике.
По общему количеству наград лидирует сборная Китая — 60 медалей. У российской команды 59 наград.
Официальная церемония закрытия Х Российско-китайских молодежных летних игр состоится 30 мая. До завершения турнира участникам предстоят еще два соревновательных дня.