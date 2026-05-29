Guardian: американское движение No Kings проведет акцию протеста в день 80-летия Трампа

«Следующие 250 лет (США) начинаются с нас. По мере приближения Америки к своему юбилею… мы можем начать защищать свои права и строить будущее, основанное на власти народа. 14 июня мы поднимемся… и продолжим организовываться», — говорится в заявлении движения.
По данным The Guardain, на мероприятии запланирован 90-минутный концерт в Нью-Йорке, который состоится в ратуше в центре Манхэттена. В нем примут участие Саша Аллен, Бетт Мидлер, Патти Смит, Руфус Уэйнрайт, Джейн Фонда и Джой Рид. Спонсором концерта выступает Комитет по первой поправке — базирующаяся в Голливуде правозащитная организация. Движение No Kings 14 июня также организует 18 вечеринок в 11 разных штатах.
С тех пор как Трамп вернулся к власти, состоялись три акции протеста No Kings: 14 июня 2025 года, в октябре 2025 года и в марте 2026 года. Первая акция собрала около 5 млн участников по всей стране, вторая — 7 млн человек, третья — около 8 млн человек во всех 50 штатах и более чем в двух десятках стран. Организаторы назвали мартовскую акцию крупнейшей однодневной акцией протеста, когда-либо зарегистрированной в истории.